Todo parece indicar que Alfredo Sánchez, el alcalde de Florencio Sánchez procesado por corrupción, será expulsado del Partido Nacional (PN) luego de que la Comisión de Ética se pronuncie. Fuentes nacionalistas reconocieron que el episodio “complica un poco la imagen del partido, sobre todo en Colonia y más aún en Florencio Sánchez”, aunque de todos modos aclararon que las personas que recibieron gauchadas de parte de Sánchez le siguen debiendo votos al partido. “En este tipo de acuerdos no hay nada escrito, pero eso no quiere decir que no haya códigos. Ojo, nosotros no compartimos este tipo de prácticas, pero los acuerdos hay que respetarlos, porque si no, es un relajo. Si la alternativa al modelo caudillista es uno en el que la palabra no vale nada, entonces no apoyamos el cambio”.

Sánchez se presentaba a sí mismo como “el hombre de las mil gauchadas”, y, efectivamente, la investigación que lo llevó a la cárcel demostró que hacía todo tipo de favores a los vecinos del municipio para que lo votaran.

En el PN no hay acuerdo acerca de quién se debería quedar con los votos que se le adeudan a Sánchez. “Lo más lógico sería que fueran para su familia, pero el problema es que todos ellos también cayeron presos. Creo que habría que hacer algún tipo de prorrateo que tome en cuenta el resultado de las últimas elecciones. Acá lo que importa es que no se generen problemas por cuestiones en las que todos estamos de acuerdo”, expresaron las fuentes nacionalistas.