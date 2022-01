La elección de Esteban Valenti como encargado de la campaña para la anulación de la ley de urgente consideración (LUC) generó críticas desde el oficialismo, pero también dentro del propio Frente Amplio (FA). Además de las fuertes declaraciones contra la izquierda que lanzó desde que se alejó del FA, el publicista fue muy cuestionado por unos tuits en los que criticaba la propia campaña de recolección de firmas para el referéndum. Ante esta situación, Valenti anunció que renunciará a la campaña por el Sí. “No me gusta estar en donde no me quieren. Además, me llamaron de la coalición multicolor para que me encargue de la campaña por el No, y obviamente no puedo hacer las dos cosas en simultáneo. Por falta de tiempo, más que nada. Si fuera un poco más joven, a lo mejor me daba para hacer las dos cosas. Pero a esta altura no”.

Desde el comando de campaña por el No confirmaron el ofrecimiento a Valenti. “La verdad es que inicialmente no pensamos en Valenti. Pero ahora que empezaron a circular de nuevo sus tuits y sus declaraciones en contra del referéndum contra la LUC, creo que él defiende la ley mucho mejor que cualquiera de nosotros”, explicó un legislador del Partido Nacional.

Los defensores de la ley aclararon de todas maneras que quienes se estaban encargando hasta ahora de la campaña seguirán trabajando. “Sabemos que Valenti es alguien cambiante y no sería raro que en un par de semanas vuelva con el Frente. Tenemos que estar preparados para eso”.