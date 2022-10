La dupla uruguaya, que nos tiene acostumbrados a grandes actuaciones desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, obtuvo una medalla de oro en la categoría doble par abierto en los juegos Odesur que se están llevando a cabo en Asunción, Paraguay. Pero, a pesar de que los remeros uruguayos se subieron al primer lugar del podio, entre la afición y la prensa especializada crecen los reclamos para que haya un cambio en la figura táctica. “Yo no entiendo por qué el técnico insiste en poner a Klüver adelante y Cetraro atrás. No digo que Klüver no sirva para jugar adelante, pero Cetraro tiene más llegada y más capacidad de definición”, opinó ayer un periodista de la radio Sport 890. En esa misma emisora, un oyente consideró que el planteo de los remeros uruguayos fue “demasiado conservador”. “¿Por qué jugar con uno adelante y otro atrás? ¿Por qué no podemos jugar con dos adelante? Sí, es cierto que descuidamos un poco la retaguardia, pero yo no quiero ir a unos Juegos Olímpicos para festejar un segundo puesto. Si caemos, que sea con la frente en alto”.

La cifra: 178% fue el aumento en la cantidad de padres que les gritan a sus hijos pequeños en las competencias infantiles de remo.