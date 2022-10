Hasta hace pocos días, la Fiscalía había logrado acceder solamente a 2% del contenido que Alejandro Astesiano borró de su celular cuando supo que iba a ser detenido. Aun así, eso había permitido investigar a dos altos jerarcas policiales. Por eso la noticia divulgada ayer de que un software había permitido acceder al restante 98% de la información causó preocupación en el Ministerio del Interior (MI). “Tenemos mucho miedo de quedarnos sin jerarcas, porque todos aquellos que aparezcan en conversaciones con Astesiano haciendo negocios van a tener que pedir licencia mientras se investiga. Y creemos que van a ser realmente muchos”, confesó una fuente del MI. En la cartera consideran que tener una cúpula policial integrada “casi exclusivamente por agentes de 18 años” sería darle una ventaja demasiado grande al narcotráfico y al crimen organizado.

La fuente explicó que se está trabajando en un proyecto de ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en casos de policías corruptos. “Es eso o darles el país a los chorros”, sostuvo.

El anuncio: “Mantengo la confianza plena en los jerarcas policiales mientras la Justicia no los condene. Creo que me voy a tomar unas vacaciones, porque este trabajo me está requiriendo demasiado esfuerzo”. Luis Alberto Heber, ministro del Interior y de la Confianza.