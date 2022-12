El semanario Búsqueda reveló la semana pasada, en base a varios chats recuperados del celular de Alejandro Astesiano, que el exjefe de custodios de Luis Lacalle Pou había iniciado gestiones para encargarse de la seguridad del Club Atlético Peñarol. En principio se creyó que el negocio se frustró porque Astesiano fue arrestado cuatro días antes de reunirse con el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, pero nuevos chats recuperados mostraron que en realidad fue el propio Astesiano quien se retiró del negocio. “Jorgito sabes que me entró un poco de miedo con esto de meterme a laburar en Peñarol, es todo muy turbio ahí, muy complicado, tengo miedo de que me pase el agua”, le escribió a Jorgito Rivero, un exlíder de la barra de Peñarol. “Tenes razón Fibra, mejor ni te metas, yo estuve ahí hasta 2015 pero me fui porque ahí hay gente jodida de verdad”, le respondió su interlocutor. Astesiano concluyó la conversación con el siguiente mensaje: “voy a seguir con los negocios más tranquis que tengo. con la mafia rusa, licitaciones con el ejército y espionaje ilegal”.

Fuertes declaraciones: “Astesiano era un vendehumo. Si no lo arrestaban lo iba a echar yo mismo porque no me gusta que me hagan sombra”. Luis Lacalle Pou, presidente ahumado.