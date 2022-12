El titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Javier García, informó ayer en el Parlamento que la negativa para que un navío militar iraní ingresara en aguas territoriales uruguayas se decidió teniendo en cuenta las acusaciones que pesan sobre Teherán sobre su participación en el atentado de la AMIA en Buenos Aires y también por la cruenta represión estatal contra las protestas que se están llevando a cabo en Irán en reclamo de mayores libertades, sobre todo para las mujeres.

De todas maneras, a nivel extraoficial se supo que el verdadero motivo por el que se le negó el atraque a este buque es que no venía a cargar carne o arroz. “Aquí han llegado muchos buques iraníes o con destino a Irán y no ha habido ningún problema. Eso sí, venían a llevarse productos agropecuarios, es decir, a dejar divisas para el país. Con esos no tenemos problemas. Ahora, si lo que quiere atracar acá es un buque militar, casi sin capacidad para cargar arroz o carne vacuna, ahí no podemos hacer otra cosa que negarnos. Con los derechos humanos no se juega”, explicó una fuente del MDN.