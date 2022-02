No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“No estamos abordando el tema en su integralidad transversal”. “Carecemos de enfoque interdisciplinario”. “Deberíamos adosarle una perspectiva no binaria”. Estas tres son sólo algunas de las más de mil frases que recopiló el Observatorio Que Cagaría A Trompadas A Todes Les Egresades De Ciencias Sociales (OQCATATLEDCS) y que cuando son pronunciadas por un sociólogo para defender una posición desatan la ira de nueve de cada diez Ebers e Irmas comunes de la vida, que se fanatizan por la opinión contraria.

“Me tienen los huevos al plato con esto de hablar raro. Capaz que tienen razón y estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me predisponen mal, no sé, me sacan”, explicó Eber, de Bola de Nieve, estereotípico radioescucha montevideano que llama al programa para opinar de cualquier cosa y que fue el consultado estrella de esta investigación.

Irma, de Goes, otra encuestada, detalló que “los ovarios me los dejan como pan de a kilo, es impresionante: posición que defienden, me ubican enfrente. Que se vayan a la mierda, o como dirían ellos y ellas, que se dirijan hacia el estiércol”.

Fuentes cercanas al rectorado de la Universidad de la República confirmaron a El Cascote News que la casa mayor de estudios de Uruguay no permanecerá indiferente a esta polémica, y que organizará un taller semipresencial de algo.