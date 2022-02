No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El tráfico vehicular y sus consecuencias son objeto de estudio en las más remotas universidades del planeta. Las conclusiones de los trabajos académicos al respecto no dejan de sorprender: por ejemplo, los de la reciente investigación lingüística de la montevideana Universidad Mapá.

El doctor Carlitos Wolfsohn, decano de la citada institución, brindó más detalles a la diaria y El Cascote News: “Nos dedicamos a encontrar la frase más difícil de comprender en el idioma castellano... No sé, esperábamos algo tipo ‘tire’ o ‘empuje’, viste que la gente los confunde; incluso podía ser ‘responder a todos’, si está lleno de vejigas que la usan todo el tiempo en cadenas de mails, ¿a quién no le pasó?”, contó Wolfsohn, quien agregó que “asombrosamente, ganó ‘senda sólo bus’; por robo, eh; fue salir a la calle y nos dimos cuenta de que nadie la entiende”.

Finalmente, Carlitos, ni lerdo ni perezoso, aprovechó para bajar línea: “Dice ‘bus’, así que no es para taxis; si lo fuera, ¡se llamaría ‘senda sólo bus y taxis’! Hay que decirlo... tampoco es para bicicletas, si en muchas avenidas hay bicisendas, eh; no me tiembla el pulso al decirlo”.