El presidente Luis Lacalle Pou viajó a Dubái para participar en la Exposición Universal que se está desarrollando en ese país. La comisión que acompañó al mandatario está integrada por empresarios y funcionarios gubernamentales, mientras que su esposa, Lorena Ponce de León, viajó por su cuenta. “Lo último que quiero es perjudicar a mi marido, así que me voy a costear yo el viaje. Como es bastante caro y nosotros somos una familia de laburantes, me instalé un puestito de venta de plantas en una esquina de Dubái y con eso me voy a pagar el pasaje de vuelta”, declaró Ponce de León. En caso de no obtener el dinero necesario para su regreso mediante la venta de plantas, la esposa del presidente realizará shows de baile en plazas y terrazas de restaurantes. “Estoy segura de que voy a poder juntar el dinero, aunque no me quiero quedar sólo en eso. También me gustaría generar puestos de trabajo, así que seguramente contrate a algunos inmigrantes malayos para que me den una mano”, explicó Ponce de León.