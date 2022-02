El conflicto armado entre Rusia y Ucrania tuvo ayer un giro sorpresivo cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a su par ucraniano de haber desarrollado un gigantesco arsenal de armas de destrucción masiva. “Nuestros servicios de inteligencia encontraron pruebas de que Volodymyr Zelensky posee un peligroso arsenal, por lo que vamos a sacarlo de la presidencia para hacer del mundo un lugar más seguro”, aseguró Putin ayer.

Tras conocerse la postura del Kremlin, Joe Biden anunció que su país apoyaría al mandatario ruso en su campaña. “Tengo que reconocer que Putin jugó bien sus cartas, porque si bien estoy convencido de que él está mintiendo y todo esto de las armas de destrucción masiva no es otra cosa que una triste excusa para invadir Ucrania, eso obviamente no es un motivo para no defender su derecho a invadir un país”. Biden recordó las críticas que recibió su país cuando invadió Irak “para sacarle a Saddam Hussein el control de su peligroso arsenal de destrucción masiva”. “Sabemos bien cómo se siente cuando algunos miembros de la comunidad internacional te dan la espalda ante una burda maniobra diplomática, y no queremos someter al presidente Putin a esa experiencia. Señor presidente, usted ha ganado. Felicitaciones”.