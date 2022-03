No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un reclamo frecuente de los altos mandos del Ejército es la falta de recursos para mantener el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Gustavo Fajardo, jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), declaró ayer que con el estado actual de la infraestructura militar “se nos hace cada vez más difícil cumplir con el control de las fronteras, es prácticamente impensable que podamos defendernos de una agresión extranjera, y además está seriamente comprometida la capacidad de los oficiales para mudarse”. Fajardo, quien hace pocos días pidió el pase a retiro, no dudó en afirmar que si el gobierno no invierte más dinero en algunas “áreas clave”, como la compra de camiones con el suficiente espacio para llevar camas, heladeras y lavarropas, “los oficiales no vamos a tener más remedio que empezar a pagar a empresas de mudanza, algo que socava nuestra independencia como país y la capacidad de autodeterminación de nuestro pueblo”.

El jefe de la Esmade aclaró también que no sólo es importante gastar más, sino también “gastar bien”. “Acabamos de desembolsar 26 millones de dólares en dos aviones que no sirven para hacer mudanzas y mientras tanto tenemos camiones en mal estado que te dejan los muebles todos raspados”.

Maniobra solidaria: El Ejército enviará camiones militares a Ucrania para los oficiales que necesiten mudarse.