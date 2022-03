No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Durante la conferencia de prensa en defensa del No, el presidente Luis Lacalle Pou advirtió que derogar la ley de urgente consideración (LUC) sería quitarle respaldo a la Policía. El mandatario aseguró que ya en los primeros días del gobierno los agentes del orden comenzaron a recibir “apoyo moral” por parte de las autoridades, a lo que se sumó el “apoyo jurídico” de la LUC. Pero Lacalle Pou advirtió que, más allá de lo que pase el domingo, la política de brindarle apoyo moral a la Policía no sólo continuará, sino que se profundizará. “Queremos darles a los policías mucho más apoyo moral del que ya les estamos dando. Por eso a partir de mayo van a empezar a cobrar un porcentaje de su sueldo en apoyo moral. Es algo similar a lo que ya ocurre, porque en la actualidad ganan menos que antes pero tienen más apoyo moral. Lo que queremos hacer es formalizar esta ecuación, y también profundizarla”.

Lacalle Pou aclaró que el apoyo moral “no va a servir para pagar cuentas o comprar alimentos, es decir, no sustituye al efectivo”. “El apoyo moral es un bien intangible, destinado a reconfortar el alma. Lo bueno es que por eso mismo no es enajenable. O sea que, por más que el agente esté desesperado por dinero, no lo va a poder malvender”.

El dato: se calcula que un policía puede vivir perfectamente con 15.000 pesos y cinco dosis de apoyo moral al mes.