El novel fiscal de Delitos Sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, se ha transformado en los últimos días en una presencia frecuente en los medios de comunicación debido a las medidas tomadas en el caso de la violación grupal en Cordón, el archivo de 220 casos y sus críticas a la conducción de la Fiscalía. Pero Iglesias aclaró que a pesar de su alto perfil, aún no está pensando en las próximas elecciones legislativas. “No es tiempo de hablar de candidaturas. Es momento de trabajar para que el país salga adelante”. Cuando se le preguntó si ya había recibido algunas propuestas para candidatearse a un cargo legislativo, el fiscal se limitó a contestar que “por el momento no estoy interesado”. Fuentes del entorno de Iglesias confirmaron que no está pensando en ir por una banca en el Parlamento. “¿Después de tirarse públicamente contra las feministas y la Fiscalía? Obviamente que no quiere una banca. Lo que quiere es ir por la Presidencia de la República. Y Manini Ríos está muy asustado”.