El presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó ayer su intención de ir por la reelección presidencial. El anuncio llega en medio de sus frecuentes cruces con la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Pero, a pesar de estos enfrentamientos, desde el oficialista Frente de Todos niegan que haya un conflicto por el poder en la interna del gobierno. “Lo que hay son diferencias de opiniones, pero eso no quiere decir que el poder se comparta. Las decisiones las toma Fernández. Y si a Fernández no le gusta la decisión que tomó Fernández, bueno, se puede quejar, puede protestar, y hasta puede amenazar. Pero la decisión que tomó Fernández queda firme”, declaró un diputado oficialista.

Otra diputada de la coalición gobernante se expresó en ese mismo sentido. “Quieren presentar una imagen de un gobierno que está a la deriva, en donde no se sabe quién manda, pero no hay nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que Fernández es una persona abierta, entonces consulta a Fernández antes de tomar decisiones importantes. Pero eso no quiere decir que le esté pidiendo permiso. Las riendas del gobierno las lleva Fernández. Punto”.