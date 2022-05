La negativa del oficialismo de entablar un juicio político a Alfredo Sánchez, “el alcalde de las mil gauchadas”, con el argumento de que el Parlamento no tiene potestades constitucionales para hacerlo, generó críticas por parte de la oposición. El Frente Amplio denunció que sin el juicio político, el exalcalde de Florencio Sánchez podría volver a su cargo una vez cumplida su condena. Pero desde el Partido Nacional aclararon que Sánchez no volverá a su cargo. “Eso sería un escándalo. Lo que vamos a hacer es colocarlo en UTE porque ahí necesitamos gente que conozca los códigos que se manejan en el interior. Durante el gobierno del FA, UTE se fue montevideanizando mucho. Hay que revertir esto de alguna manera y sería un escándalo desaprovechar en una alcaldía a una persona con el bagaje de Sánchez”, contó un legislador de la bancada nacionalista. Con respecto al debate sobre la constitucionalidad del juicio político, el legislador relató que en la bancada “se analizó el tema concienzudamente y se llegó a la conclusión de que el Frente Amplio ya no gobierna, por lo que no tiene derecho a quejarse”.