Si bien la mayoría de los periodistas condenaron el allanamiento dispuesto por la Justicia a las oficinas de Ignacio Álvarez para determinar cuál fue la fuente del video sobre la violación grupal de Cordón, también son varios quienes consideran que no debería descartarse cualquier medida judicial contra el conductor de La Pecera. “Yo creo que una orden de restricción para que no se acerque al periodismo podría ser algo positivo. Lo que hay que cuidar es que no se afecte su libertad de expresión, es decir, que siga pudiendo decir lo que quiera. Acá de lo que se trata es de que no siga haciendo daño al periodismo”, declaró un colega de Álvarez.

Otro periodista consideró que la idea de la orden de restricción “es muy buena” y destacó que, de concretarse, el periodista podría seguir diciendo las mismas cosas pero en otros formatos. “Puede escribir o protagonizar una serie de ficción para Netflix, por ejemplo. O hacer stand-up. Lo que importa es que siga pudiendo decir lo que quiera a quien quiera, pero sin arruinar la imagen del periodismo”.