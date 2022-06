La irrupción del fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias en la arena pública generó críticas y respaldos. Hasta ahora, los abogados penalistas estaban entre quienes apoyaban al polémico fiscal, pero ayer cambiaron su postura, luego de que Iglesias lograra la prisión domiciliaria para los acusados de la violación grupal en Cordón. “Una cosa es tener un aliado, y otra cosa una persona que directamente nos deje sin trabajo. Si el fiscal se encarga de facilitarles la vida a los acusados de esta manera, nadie va a gastar un peso en contratarnos”, denunció un penalista experto en la defensa de acusados de delitos sexuales.

El abogado recordó además que Iglesias no se limitó a pedir la prisión domiciliaria de los acusados, sino que también “salió a hablar públicamente en contra de las feministas y los fiscales que las toman en cuenta, y todo eso en un programa de radio que defiende abiertamente a los acusados”. “Este tipo de servicio completo nosotros no lo podemos hacer, porque no tenemos la visibilidad que puede lograr un fiscal. Claramente estamos ante un caso de competencia desleal. Tanto yo como mis colegas queremos que echen a Iglesias y pongan a un fiscal que tire un poco para nuestro lado, pero sin exagerar”.