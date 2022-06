Las empresas petroleras Shell y el Grupo APA harán prospecciones en la plataforma marina uruguaya para determinar si allí hay petróleo y, en caso afirmativo, extraerlo. Desde el gobierno consideran que se trata de una “muy buena oportunidad para incrementar los ingresos de Uruguay, ya sea que se encuentre petróleo o que no se encuentre”. Es que, según explicaron las autoridades, aquellos bloques de la plataforma marítima que no tengan petróleo serán puestos a la venta en Mercado Libre. “Hoy en día tenemos esos bloques que, si no tienen petróleo, no nos sirven para nada. Pero obviamente no podemos deshacernos de ellos antes de saber si tienen o no. Así que si encontramos petróleo, buenísimo, pero si no encontramos, igual vamos a terminar haciendo unos pesos”.

Con respecto al posible interés que podría haber por comprar estas plataformas, desde el gobierno consideran que seguramente haya muchos oferentes. “Hace poco nos llegó un proyecto para construir una ciudad submarina ultramoderna, con edificios residenciales y corporativos, que representaría una inversión de cuatro trillones de dólares. Si no llega a haber petróleo y si el Frente Amplio no se pone trancabolas, lo aprobamos”.