“Creo que podría haber sido un poco más contundente”, dijo Guido Manini Ríos acerca de la defensa que de él hizo Luis Lacalle Pou en la polémica acerca de si el líder de Cabildo Abierto y su familia son o no colonos. Consultado sobre estas declaraciones, el presidente de la República reconoció que su defensa no fue demasiado enérgica, pero lo atribuyó a “una cuestión contable”. “Lo que pasa es que ya ni me acuerdo de quién le debe favores a quién. Cuando dije lo que dije de Manini Ríos no tenía idea de si le estaba pagando un favor o le estaba haciendo un favor para que él quedara en deuda conmigo. Estoy completamente perdido. Capaz que hasta estamos empatados”.

Tras conocer las explicaciones del presidente, Manini Ríos se declaró “conforme”. “La verdad es que yo me encuentro en la misma situación. Lo que pasa es que son muchas cosas. La aprobación del presupuesto quinquenal, el rechazo al desafuero, la Rendición de Cuentas, ahora esto de Colonización. Creo que nos equivocamos al no llevar un registro de los favores que nos hacemos mutuamente. Ya lo dice el dicho: las cuentas claras conservan la amistad”.

Fuentes cercanas a Lacalle Pou y a Manini Ríos adelantaron que se está manejando la posibilidad de “llevar la cuenta a cero y empezar de nuevo” luego de aprobada la Rendición de Cuentas.