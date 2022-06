Con la aparición de casos en Argentina, Brasil y Chile, parece inminente la llegada de la viruela del mono a Uruguay. Las autoridades sanitarias afirman que esta enfermedad no es un problema menor y hay que prestarle atención. Pero para algunas personas hay una “alarma injustificada”, ya que, en realidad, no es otra cosa que “un simple acné”. “De un día para el otro los medios se llenaron de fotos de personas con granos horribles en la piel. Es pura exageración. Toda la vida hubo personas que se llenaban de granitos y no se le daba tanta importancia. Es más, la llamada ‘viruela del mono’ en realidad no existe como enfermedad. Es el acné de toda la vida”, escribió un internauta en el grupo de Facebook “No a la farsa de la viruela del mono”.

Otro internauta opinó en el mismo grupo que, “tras el fracaso de la plandemia, en la que quedó demostrado que el coronavirus no mató a nadie y ni siquiera existió, los impulsores del Gran Reseteo Global atacan de nuevo, con otra enfermedad inventada que planean usar para mantener a la gente encerrada en sus casas y con miedo de rascarse, que es la mejor manera de tener sometida a una población. ¡Infórmense!”.