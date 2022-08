La eliminación del Fondo de Solidaridad se transformó en uno de los puntos más polémicos de la Rendición de Cuentas, ya que si bien se llegó a un acuerdo para que la Udelar reciba una compensación por el dinero que dejará de recibir, no hay consenso sobre a quién se le quitarían los fondos necesarios. Algunas de las alternativas que se manejaron fueron el Fondes, Colonización y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero todas fueron cuestionadas. “Es una situación complicada, porque no le podemos sacar dinero a los militares ni a los policías para darle a la Udelar. El dinero tiene que salir de cosas relacionadas con la investigación y/o la izquierda. Si no, no estaríamos cumpliendo con el cometido de no darles un sólo centímetro más de ventaja a los zurdos”, explicó un legislador oficialista.

Pero sobre la noche de ayer se presentó una propuesta que contaría con el consenso de la coalición de gobierno. “La idea es que los recursos que va a dejar de recibir la Udelar se saquen de la Udelar. De esta forma estaríamos cumpliendo con el compromiso de compensar la pérdida de ingresos y también con el de seguir asfixiando presupuestalmente al comunismo”.