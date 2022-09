Todo parece indicar que finalmente se aprobará la creación de un sistema de licencias de conducir basado en puntos. En esta modalidad, los conductores comienzan con doce puntos en sus libretas y cada vez que cometen una infracción pierden puntaje. Cuando llegan a cero se les retira el permiso. Si bien no se conocen todos los detalles, ya se confirmó que aquellos automovilistas que sean sancionados con una quita de puntos y no estén conformes con la decisión de los inspectores podrán quejarse en entrevistas radiales emitidas a través de la Sport 890. Según explicaron desde el Congreso de Intendentes: “Nos parece importante que las personas sancionadas tengan un lugar donde canalizar su eventual descontento, y los periodistas de esta radio están acostumbrados a entrevistar a personas que se quejan porque les sacaron los puntos. Además, también está la posibilidad de que los oyentes se comuniquen con el programa en el que se emite la entrevista y opinen acerca de la decisión. Obviamente estos oyentes no tendrán idea del motivo de la multa, ni conocerán el reglamento de tránsito y seguramente ni siquiera tengan un mínimo de sentido común, pero en la Sport 890 también están acostumbrados a eso”.

Las apelaciones: Los estudios jurídicos de Jorge Barrera y de Alejandro Balbi y Víctor Della Valle crearán departamentos especializados en tramitar reclamos ante pérdida de puntos.