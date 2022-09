El fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido, a los 96 años, motivó pronunciamientos de jefes de Estado de todo el mundo, que destacaron su capacidad para unir a su pueblo y también para garantizar la estabilidad política del país. El presidente Luis Lacalle Pou no fue la excepción, y en declaraciones a la prensa destacó estos y otros aspectos de la monarca. “Fue un ejemplo de lucha y de superación, y también, por qué no, un ejemplo para todos los trabajadores uruguayos. Trabajó sin pausa durante prácticamente toda su vida adulta. Arrancó a los 27 y terminó a los 96. En ningún momento salió a pedir una jubilación ni nada por el estilo”. El presidente adelantó que, además de los homenajes que se realizarán por estos días en memoria de Isabel II, se establecerá oficialmente una fecha para recordarla. “A partir de 2023, todos los 1º de mayo van a ser el Día de la Reina Isabel II del Reino Unido. Y ojo, no es una cuestión de restarle importancia al Día de los Trabajadores, sino todo lo contrario. Es celebrar el trabajo a través de un homenaje a una de las más grandes trabajadoras de todos los tiempos”.

El mensaje a Carlos II: “Felicitamos a su Majestad por haber conseguido un nuevo trabajo tras retirarse como Príncipe”.