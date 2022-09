El periodista Gabriel Pereyra y dirigentes del Sindicato de Funcionarios Policiales denunciaron estar siendo espiados por funcionarios de inteligencia policial. Tras una investigación interna, el Ministerio del Interior (MI) negó que estas maniobras hayan sido ordenadas por jerarcas de inteligencia. “Tanto los denunciantes como el resto de la población pueden estar tranquilos. Ningún jerarca de inteligencia ordenó el espionaje. El lunes les mandamos un mensaje de texto con la pregunta ‘¿usted ordenó algún tipo de espionaje ilegal?’, y en todos los casos nos respondieron con un lapidario ‘no’”, declaró el titular del MI, Luis Alberto Heber. El ministro aclaró de todos modos que no en todos los casos se trató de un mensaje compuesto por las letras ene y o. “Hubo algunos casos en que nos respondieron con un guiño hecho con un paréntesis y un punto y coma. Nosotros, obviamente, identificamos esto como un no. De alguna manera es como si nos estuvieran diciendo que la sola idea de que ellos hayan ordenado algún tipo de espionaje ilegal es irrisoria”. Las autoridades del MI decidieron no utilizar Whatsapp para enviar los mensajes por considerar que el tema del espionaje “no era tan importante como para andar haciendo grandes despliegues”.

La cifra: 2 minutos y 37 segundos es lo que le llevó a Heber comprobar que ningún jerarca ordenó espiar a periodistas o sindicalistas.