La decisión del presidente Luis Lacalle Pou de habilitar la impresión de marcas comerciales en las cajas de cigarrillos, así como su venta en cajillas blandas, generó una catarata de críticas por parte de organizaciones involucradas en la lucha contra el tabaquismo y en la salud pública en general. De todas maneras, desde el gobierno insisten en que el nuevo decreto no afecta para nada esta lucha. Ante esto, Montepaz reclamó al Partido Nacional que le devuelva el dinero que le donó para la campaña. “Somos una tabacalera. Las tabacaleras donamos dinero a los partidos políticos para que, cuando lleguen al poder, saboteen las campañas de lucha contra el tabaquismo. Hasta hace unos días estábamos convencidos de que este era el caso. Pero ahora nos encontramos con que todos los funcionarios del gobierno dicen que no, que nada que ver, que la lucha contra el tabaquismo continúa con la misma fuerza que antes. ¿Para qué donamos plata entonces?”, se quejó una fuente de la empresa.

Sobre la posibilidad de que los argumentos del gobierno no tengan una base racional y estén destinados únicamente a defender el decreto, la fuente indicó: “Puede ser, pero me costaría creerlo. Eso lo podemos hacer nosotros, que somos los villanos del capitalismo, pero no creo que a un gobernante le dé para hacer algo así”.