“Sabemos que no es momento de ser exitistas ni de creer que ya estamos del otro lado, pero la verdad es que nos quedamos muy contentos por la victoria ante Brasil, y bueno, firmamos un contrato con Bielsa hasta diciembre de 2074. No sé, a lo mejor nos embalamos un poco, pero ta... ¡Le ganamos 2-0 a Brasil! ¡Uruguay, carajo!”, declaró ayer el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

Es que la victoria del miércoles rompió una racha de 22 años sin ganarle a la verdeamarela, por lo que en la calle Guayabos costó controlar el entusiasmo. Alonso consideró que la renovación del contrato del director técnico argentino “es un acto impulsivo, no lo voy a negar, pero también muy racional, porque en este Mundial tenemos seis cupos y medio, así que ya casi estamos clasificados, y en el siguiente estamos clasificados por ser locales, y al siguiente vamos a ir como campeones de 2030, que no sé si todavía es clasificación directa, pero no me importa. ¡Uruguay, nomá!”.