Poco a poco se van despejando las dudas acerca de quiénes competirán en la interna del Partido Colorado por la candidatura a la presidencia de la República. En la interna colorada consideran que el hecho de que haya cinco candidatos confirmados o casi confirmados es bueno desde el punto de vista electoral. “Con esto nos aseguramos tener por lo menos cinco votos, que es un excelente piso para arrancar, aunque obviamente no queremos conformarnos con tan poco”, expresó un dirigente colorado. Con respecto a la integración de la fórmula presidencial, los colorados consideran que ese tema debería resolverse antes de las internas, con todos los candidatos a presidentes presentándose con sus vices. “Si bien no se debe poner la carreta delante de los bueyes, teniendo cinco candidatos a la vicepresidencia definidos son cinco votos más. Así, como quien no quiere la cosa, ya estaríamos duplicando nuestro piso actual”.

Prudencia: “El voto de Sanguinetti no lo contamos como seguro, porque si hay algo que no le gusta a Sanguinetti es apoyar a otros candidatos colorados”. Dirigente colorado que sabe más por viejo que por diablo.