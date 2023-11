“A pesar de mis años, sigo siendo una persona muy inquieta desde el punto de vista intelectual. Leo mucho, me intereso por las artes y hasta estoy aprendiendo idiomas”, reveló el expresidente en una entrevista con un canal de televisión extranjero. Concretamente, Sanguinetti está tomando cursos para aprender a defender el terrorismo de Estado en varios idiomas. “En español lo sé hacer muy bien, creo, pero claro, eso no alcanza, porque la defensa del terrorismo de Estado tiene que traspasar fronteras. Ahora estoy con el hebreo, que es un poco difícil, pero por suerte es algo que vengo estudiando desde hace tiempo. El portugués es un poco menos complicado, pero tampoco es una papa. El discurso de Jair Bolsonaro en el que felicita al torturador de Dilma Rousseff, por ejemplo, es bastante complejo. Pero bueno, sarna con gusto no pica, como dice el refrán. Cuando a uno algo le apasiona, estudiar para defenderlo de la mejor manera posible es un placer”.

La frase: “Lors du génocide rwandais, deux camps tout aussi antidémocratiques se sont affrontés”. (*) En el genocidio de Ruanda se enfrentaron dos bandos igualmente antidemocráticos. Julio María Sanguinetti, estudiante avanzado de francés republicano.