Si bien la versión oficial de la Casa Blanca es que Washington seguirá apoyando a Israel y a Ucrania mientras sea necesario, a nivel extraoficial son cada vez más los funcionarios de la administración Biden que tienen dudas al respecto. “Es obvio que no vamos a poder apoyar a estos dos países indefinidamente. Lo que sí es seguro es que hoy por hoy no tenemos margen para hacer que algún otro país se vaya a la guerra. Si queremos que en el futuro más países se dejen convencer por nosotros para atacar o provocar a algún vecino, tenemos que darles apoyo militar cuando estalle el conflicto. Por eso durante un par de años, como mínimo, no vamos a provocar a ninguna potencia regional y mundial enviando a uno de nuestros aliados a molestarlos”.

La advertencia: “Tenemos que volver a involucrarnos en América Latina. Apoyar a gobiernos o movimientos latinoamericanos es muchísimo más barato”. Economista de la Casa Blanca.