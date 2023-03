Finalmente no hubo acuerdo entre Cabildo Abierto y el resto de sus socios en la coalición de gobierno para aumentar a 25 los años que se toman para el nuevo cálculo jubilatorio, por lo que los liderados por Guido Manini Ríos anunciaron que no votarán la reforma. Desde el Partido Nacional explicaron que esta decisión de los cabildantes tendrá algunos efectos sobre ciertos proyectos de ley que se están debatiendo. “Si no hay reforma jubilatoria tenemos que empezar a ahorrar plata para paliar el déficit del sistema de seguridad social. En el caso de la indemnización de 150.000 dólares para las víctimas de la guerrilla, obviamente no vamos a poder pagar ese monto. Según nuestros cálculos, lo máximo que les vamos a poder dar son 2.500 dólares”, adelantó un legislador nacionalista. “En el caso de las personas que pasaron un mínimo de 72 horas recluidas, en lugar de los 50.000 dólares iniciales se les va a entregar 500 pesos en tickets alimentación y dos entradas por mes para ver partidos de la Primera División Profesional”.

El futuro de la coalición: “Al resto los podemos amenazar con que si se van pierden los cargos y sus sueldos, pero en este caso son todos milicos retirados, así que les da lo mismo irse o quedarse”. Dirigente nacionalista harto de coaliciones.