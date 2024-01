La selección uruguaya sub 23 continúa con su preparación para el preolímpico de Venezuela, que comenzará el 20 de este mes. Si bien la clasificación a unos Juegos Olímpicos no genera tanto interés como la de los mundiales, son muchos los uruguayos a quienes no les da lo mismo si Uruguay va o no. “Para mí que la selección de fútbol de Uruguay vaya a las olimpíadas es muy importante, porque es la única manera de que yo me entusiasme un poco con el evento. En el resto del mundo los Juegos Olímpicos son algo muy importante, pero claro, acá, con las pocas chances que tenemos de ganar algo, no da para seguirlo”, comentó una uruguaya aficionada a los deportes. Otra aficionada afirmó que piensa ver los Juegos Olímpicos de París de este año, pero reconoció que si la selección de fútbol celeste no participa, “lo único que voy a seguir con interés van a ser las carreras de remo, y todo bien con los muchachos, son excelentes deportistas, pero no deja de ser una carrerita de botes”.

La confesión: “Necesitamos que la selección de fútbol clasifique, porque es la única manera de hacer un poco de bulto en el desfile inaugural”. Dirigente del COU acostumbrado a pasar vergüenza.