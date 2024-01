“La política es el arte de lograr acuerdos. Y hoy puedo decir que hicimos política de la buena”, declaró el senador Juan Sartori al salir de la Torre Ejecutiva, donde mantuvo un encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou. El legislador hizo un balance “ampliamente positivo” del encuentro, ya que, según explicó, “hay grandes coincidencias entre nosotros, sobre todo en las cifras que manejamos ambos”. Sartori consideró que para hacer política es importante hacer una inversión. Y cuando le planteé a Lacalle Pou el número que pensaba invertir me respondió que iba a tener que analizar el asunto, aunque me aclaró que estaba muy cerca de lo que él tenía en mente. Me refiero al tiempo que hay que invertir para desarrollar una campaña electoral a la presidencia, obviamente. Inversión en tiempo. De eso hablamos”.

Los pedidos a Sartori