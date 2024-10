El candidato a presidente por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió a un incidente relacionado con Valeria Ripoll que tuvo amplia difusión. “Obviamente fue un chiste desafortunado. Un par de segundos después ya me estaba arrepintiendo, pero ya no se podía hacer nada”, dijo el nacionalista, en referencia a la elección de la ex secretaria general de Adeom como compañera de fórmula.

Delgado admitió que “a veces, cuando estás arriba del escenario, perdés la perspectiva. Lo que pasó es que había un clima lindo, un clima de festejo, yo estaba contento, y bueno, me salió del alma decir que Ripoll iba a ser mi candidata a vice. Cuando la gente empezó a chiflar me di cuenta de que me había equivocado y la verdad es que se me vino el alma al piso, pero ya era demasiado tarde. Ahora lo único que queda es ponerle un punto final a la situación y empezar a trabajar para volver al gobierno en 2029”.