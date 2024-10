Tal como preveían las encuestas, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi se enfrentarán en una segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente de la República. Los analistas estiman que durante la campaña para el balotaje no habrá grandes sobresaltos, ya que la opción es entre un candidato que no enamora a Las Masas y otro que las aburre. “Nosotras vamos a elegir a alguien porque hay que elegir a alguien y para zafar un poco de la soledad, pero no tenemos grandes expectativas. Delgado te la seca y Orsi te mata de aburrimiento. Así es muy difícil inclinarse por alguno de ellos. Ya te digo, si elegimos a alguno es para no estar solas”, expresaron Las Masas y reafirmaron este concepto con una cita musical. “Es como dice la canción La morocha: ‘Me gusta que te guste, pero cero sentimientos’. Esto no es para enamorarse y ni siquiera para pasar momentos inolvidables. Es para zafar”.

El diagnóstico: “Lo bueno es que con el debate obligatorio el oficialismo va a tener que reconocer que un debate entre Orsi y Delgado es la cosa más inútil y aburrida del mundo”. Frenteamplista con ganas de decir “teníamos razón”.