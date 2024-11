La mayoría de los expertos consultados coinciden en que el debate no tuvo un ganador claro, por lo que seguramente tampoco tenga un gran impacto en las elecciones del domingo. Pero el candidato nacionalista, Álvaro Delgado, no comparte esta percepción. “Estoy satisfecho con mi actuación en el debate porque pude decir lo que pensaba y creo, modestamente, que Yamandú Orsi fue poco claro por momentos. Así que si antes del debate yo me sentía confiado en que iba a poder sacar al Frente Amplio del poder, ahora me siento mucho más confiado”, afirmó el exsecretario de Presidencia.

Delgado consideró que “el país necesita un cambio, porque el Frente Amplio nos está llevando al abismo. Son un desastre y hay que sacarlos del poder”. Consultado sobre el alto número de veces que mencionó al Frente Amplio en el debate, el candidato nacionalista respondió que “nosotros, como oposición, tenemos la responsabilidad de denunciar todo lo que hacen mal quienes ostentan el poder. De eso se trata la democracia”.