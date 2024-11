Varias figuras del oficialismo, incluyendo a Valeria Ripoll y Graciela Bianchi, lanzaron duros cuestionamientos al Frente Amplio por, supuestamente, aprovecharse de un “moribundo” para hacer campaña electoral, en referencia a José Mujica. La candidata a la vicepresidencia afirmó: “El Frente Amplio no puede caer más bajo. Es obvio que Mujica está pasando por un momento complicado en su vida: anda todo despeinado, vestido de cualquier manera y sin cortarse las uñas de los pies. Y ojo que no es sólo una cuestión física, porque también dice disparates todo el tiempo. Está hablando lo más bien, exponiendo puntos de vista en forma lúcida y articulada, y de pronto sale con una animalada. Entonces, que su propio partido aproveche que Mujica está en este momento tan particular de su vida para hacer campaña me parece patético”.

Bianchi, por su parte, aseguró que le genera “mucho dolor” la situación. “Cuando yo entré en el Parlamento recuerdo que Mujica era una persona extremadamente prolija, siempre tenía el pelo bien cortado y engominado, se afeitaba al ras todas las mañanas, usaba trajes que se mandaba hacer a medida y zapatos italianos. Además, hablaba un español impecable. Jamás lo ibas a escuchar decir una palabra que no fuera correcta. Entonces, que el Frente Amplio se aproveche de ese cambio dramático que sufrió en los últimos meses para hacer campaña electoral me duele doblemente”.