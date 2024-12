Cuando parecía que un acuerdo entre los dos principales sectores colorados iba a garantizar una elección sin competencia, un grupo de dirigentes decidió presentar una lista alternativa. Si bien se espera que la lista 1, fruto de una alianza entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, sea la más votada por amplio margen, el excandidato a la presidencia de la República decidió volver al gimnasio. “Andrés no quiere arriesgarse, porque sabe que si bien la inmensa mayoría de los dirigentes lo apoya para que se transforme en el nuevo secretario general del partido, convencer a otros hablando de política no es lo suyo. Por eso decidió difundir otro spot que lo muestre haciendo fierros en el gimnasio. A lo mejor no es lo más indicado para seducir a los militantes y dirigentes colorados, pero en la campaña para la elección presidencial fue lo único que le permitió tener algo de visibilidad, así que es lógico que quiera repetir la estrategia”, explicó un dirigente del ojedismo.

La estrategia: “La parte de adoptar una mascota capaz que la sacamos esta vez”. Asesor de imagen de Andrés Ojeda y su novia.