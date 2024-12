La Justicia condenó a Wilson da Rosa a 16 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por el delito de contrabando, luego de que fuera detenido a bordo de una camioneta que transportaba cientos de botellas de whisky y cerveza ingresadas ilegalmente al país. Ayer, el exdirector de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Cerro Largo divulgó un video en el que se mostró arrepentido por sus acciones, al tiempo que pidió “una segunda oportunidad”. “Sé que hice las cosas mal y que debo pagar por ello. Pero, una vez que cumpla mi condena, me gustaría tener una segunda oportunidad para ingresar contrabando, porque estoy seguro de que lo puedo hacer mucho mejor. Estoy seguro de que la próxima vez no me voy a dejar atrapar”, dijo Da Rosa en el video.

Pero en el nacionalismo arachán no todos parecen estar dispuestos a dejar atrás este episodio. “Estas cosas dejan muy mal parado al sistema clientelista, porque una cosa es darle un cargo a un militante y que el tipo no haga nada, y otra cosa es darle un cargo y que cometa delitos. Ahí todo el sistema queda bajo sospecha”, se quejó un dirigente del Partido Nacional de Cerro Largo.