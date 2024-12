Tras ser presentados oficialmente por el presidente electo Yamandú Orsi, los integrantes del futuro gabinete comenzaron a trabajar de cara al 1º de marzo. Varios de ellos ya anunciaron que hoy mismo comenzarán a planificar las políticas que desarrollarían en caso de que el presupuesto fuera suficiente. “Yo creo que estos no son sólo momentos de definir los grandes lineamientos, que obviamente hay que hacerlo, sino también de empezar a aterrizar las ideas y transformarlas en medidas concretas que van a ser indefectiblemente rechazadas por el equipo económico. Si no, queda todo en el aire y no se puede concretar nada”, declaró un ministro designado.

Otra futura ministra consideró que en estos momentos “tenemos una libertad muy grande para hacer planes, porque igual no se van a poder cumplir”. “Más que las consignas de la Revolución cubana, tenemos que alzar las del Mayo francés. ‘La imaginación al poder’. ‘Seamos realistas, pidamos lo imposible’. Va por ahí la cosa”.