Un mail que circuló el fin de semana entre los dirigentes comunistas provocó un gran revuelo y un estado de “estupefacción” en la interna. El texto informaba que “el 30 de junio de este año hay elecciones internas, el 27 de octubre hay elecciones legislativas y presidenciales, y si ahí no sale un ganador, el 24 de noviembre se hace un balotaje entre los dos más votados”. Según relató un dirigente del Partido Comunista, “este mail nos dejó bastante sorprendidos porque nuestra estrategia para este año no había sido planeada teniendo en cuenta que en sus últimos meses se iba a definir si los blancos van a seguir en el gobierno o vuelve el Frente Amplio”. Consultado sobre la posibilidad de replantear esta estrategia, el dirigente consideró que esto sería “muy complicado” a esta altura del año, por lo que se seguirá actuando como si este año no hubiera elecciones.

La enseñanza: “Sean agradecidos con la vida”. Robert Silva, precandidato renacido.