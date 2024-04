La veda para la compra de bebidas alcohólicas en la víspera de los comicios es un asunto que suele recibir cuestionamientos en tiempos electorales, con muchas voces que consideran la disposición “anacrónica”. Pero desde la Corte Electoral (CE) citaron una encuesta reciente de Factum para defender la norma. “Esta encuesta dice que 20% de la población tiene una idea exacta o aproximada de cuándo son las internas. O sea que un 80% no sabe cuándo tiene que ir a votar. Pues bien, cuando vayan al supermercado y no puedan comprar alcohol, se van a enterar. Para eso sirve la veda”, explicó un ministro de la corporación.

En la CE consideran que “es preferible que alguien vaya a votar borracho a que no vaya porque no se enteró de que son las elecciones. Por lo menos para nosotros, porque nuestro trabajo se mide por la cantidad de gente que vota y no por los desastres que tiene que terminar votando”.