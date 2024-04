Si bien el líder del Partido Independiente no ha manifestado dudas acerca de su adhesión a la coalición de gobierno y parece dispuesto a reeditarla para el próximo período, en los últimos días surgió una novedad que lo podría llevar a acordar con el Frente Amplio. Fuentes de la coalición de izquierda explicaron que allí se está considerando la posibilidad de ofrecerle a Mieres continuar como titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un eventual gobierno frentista a cambio de que acepte a Rafael Michelini en sus filas. “Ellos ya estuvieron juntos en el Nuevo Espacio, o sea que tan tan lejos no están. Para Pablo Mieres sería bueno porque mantendría un ministerio y no tendría que seguir angustiándose por la posibilidad de quedar afuera del Parlamento. Para Rafael Michelini sería bueno porque si sigue juntándose con comunistas lo van a echar de la Internacional Socialista. Y para nosotros sería bueno porque ya llevamos más de dos décadas con él. Es demasiado”, resumieron las fuentes.

La respuesta negativa: “Somos un partido agonizante y aceptaríamos casi cualquier incorporación. Casi”. Pablo Mieres, político desesperado pero no tanto.