A pesar de su retórica radical, el presidente argentino no está logrando imponer las reformas que tenía planeadas debido a que tanto los legisladores como los gobernadores no las aceptan. Fuentes de la Casa Rosada revelaron que el mandatario está a punto de emprender “una marcha atrás histórica”. “Él se está replanteando seriamente la posibilidad de girar a una postura más moderada. De hecho, ya dio un primer paso en esa dirección: le puso Keynes a su nuevo perro”. El resto de los perros de Milei llevan nombres que homenajean a los economistas libertarios que admira y en quienes se inspira. Pero, en vista de las dificultades que están enfrentando sus políticas liberalizadoras y de recortes, el mandatario estaría preparando un enfoque “más estatista”. “El presidente está en contra del Estado, pero no tanto como para perder el control de él”, explicaron las fuentes.

El titular: ¡ESCÁNDALO! JAVIER MILEI ADOPTÓ UN GATO Y LE PUSO “MARX”. Placa de Crónica TV.