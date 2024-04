El proyecto de ley que busca establecer la paridad entre hombres y mujeres en cargos electivos fue aprobado en comisión, aunque no está claro qué ocurrirá en el resto del trámite parlamentario, ya que muchos sectores se oponen. “Yo me opongo a la paridad, porque no puede ser que te metan en la lista a una persona que no conocés. La gente tiene que saber a quién vota”, opinó un diputado que ingresó en el Parlamento como tercer suplente de una banca cuyo titular es completamente desconocido para la mayor parte de la población. “Tenemos un sistema democrático ejemplar en el mundo, que permite a cualquiera ser electo. Yo, por ejemplo, jamás hubiera soñado que iba a llegar a ser diputado. De hecho, cuando me propusieron integrar la lista dije que sí porque creí que era para rellenar. Pero después, tras una serie de inconvenientes, accidentes y casualidades, entré en la cámara. Tenemos que proteger este sistema maravilloso”, exhortó.

La frase: “Estoy muy a favor de la paridad pero muy en contra de legislar al respecto”. Líder sectorial que pone 50% de mujeres en sus listas, pero todas en la segunda mitad.