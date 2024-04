Desde que renunció a la política, el canciller Ernesto Talvi ha realizado muy pocas declaraciones públicas. Por eso sorprendieron tanto sus elogios al precandidato colorado Andrés Ojeda. En el entorno del abogado y político reconocieron que el apoyo de Talvi “es un dato positivo”, aunque consideraron que hay que tomarlo con “prudencia”. “En la interna colorada cualquier declaración de apoyo es bienvenida, porque puede ser un voto a favor y eso es potencialmente desestabilizador. Pero, en el caso de Talvi, no hay que olvidar que vive afuera y no vota”, explicó un colaborador de Ojeda. “Obviamente que nosotros le vamos a ofrecer pagarle el pasaje de avión para que venga a votar, como hacemos con todos quienes quieren venir a votar a Ojeda, porque dinero no nos falta. Lo que nos falta son interesados. Talvi, por ejemplo, no sabemos si está tan interesado en el tema como para venir a votar”, agregó el colaborador.

El elogio: “Andrés consiguió un apoyo simbólico muy importante gastando muy poco dinero. La relación inversión retorno del operativo Zubía resultó excelente”. Ernesto Talvi, político con cabeza de economista.