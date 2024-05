Ayer se divulgó el primer sondeo realizado tras la confirmación de que Mario Bergara no competirá por la candidatura del Frente Amplio y que Juan Sartori tampoco lo hará en el Partido Nacional. Los autores de la encuesta consideraron que los votos del frenteamplista se fueron mayoritariamente a la candidatura de Yamandú Orsi, mientras que los votantes del empresario y senador nacionalista aún no decidieron a quién van a apoyar. “La cuestión con los votantes de Sartori es que ellos no deciden tanto en función de las lealtades partidarias, sino más bien por Tiktok. Por eso les lleva un poco más de tiempo optar por otro candidato. Porque, además, no se dedican a buscar videos de candidatos. Más bien lo que ocurre es que están mirando algún video sobre maquillaje o reseñas de cervezas artesanales y se les aparece alguna publicidad que les llama la atención, que para colmo seguramente es medio horrible y sólo los motiva a seguir buscando candidatos”.

La aclaración: “No abandoné mi sueño de ser presidente de la República. Simplemente lo pospuse para cuando sea viejo y me aburra”. Juan Sartori, futuro presidente de la República.