Si bien Valentina dos Santos no pudo asumir como intendenta de Artigas en lugar de Pablo Caram por haber sido ella también condenada, la Corte Electoral ya anunció que podrá presentarse en las elecciones departamentales del año que viene. De hecho, Dos Santos ya comenzó a trabajar en el programa de gobierno que presentará en 2025. “Vamos a seguir la línea de esta administración, incluyendo programas como Vale Emprender. En este caso, y para que no se lo siga asociando con la polémica de los últimos días, lo vamos a nombrar Vale por una Licuadora”, explicó la exsuplente de Caram. El programa tendrá algunas características que lo diferenciarán de su antecesor. “Ahora la idea es comenzar a recorrer el departamento antes de las elecciones y entregar vales por licuadoras y otros electrodomésticos, porque ahora no estamos en condiciones de conseguirlos. Después de las elecciones, y obviamente que si ganamos nosotros, van a poder ir a la intendencia a canjear el vale”, explicó Dos Santos.

La posición del Mides: “No tenemos nada que ver con el programa Vale Emprender. Simplemente lo financiamos”. Ministro de Desarrollo Social de nombre desconocido.