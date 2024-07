En respuesta a las acusaciones de fraude, algunos dirigentes frenteamplistas elogiaron el proceso electoral de Venezuela y lo colocaron por encima del uruguayo. “No es mucho mejor. Es muchísimo mejor. Fijate que allá, con su sistema electoral, el chavismo viene gobernando desde 1999. Acá, en cambio, ganaron los blancos en 2019. Claramente es un sistema que no da ningún tipo de garantías”, opinó un integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa). Otro de los puntos débiles del sistema uruguayo mencionado por estos dirigentes es la habilitación para que cualquier persona se pueda presentar a las elecciones. “Allá en Venezuela inhabilitaron a María Corina Machado y no tuvo manera de presentarse. En Uruguay, en cambio, Álvaro Delgado se va a presentar como si nada y capaz que hasta gana. La verdad es que me resulta indignante”, reconoció el integrante de la Carifa.

La denuncia: “Estados Unidos sigue sin invadir Venezuela, algo que nos daría argumentos para defender a Nicolás Maduro. Es la prueba de que Washington sabotea los procesos emancipadores en el continente”. Frenteamplista enojado con el imperio.