El senador de Cabildo Abierto suele opinar con frecuencia sobre cuestiones relacionadas con el género y la sexualidad, con especial énfasis en la homosexualidad masculina. La semana pasada dijo en el programa Fácil desviarse que no estaba seguro de si el ano del hombre estaba preparado para ser penetrado. Cuando se le preguntó si su amigo gay no lo había ilustrado con respecto a este tema, Domenech confesó que en realidad esta persona no era real. “Mi amigo gay es un amigo imaginario. Me acompaña desde la infancia. Nos queremos mucho, porque yo fui viendo su evolución y cómo se transformaba en un amigo gay imaginario y siempre lo respeté muchísimo. Ahora, con respecto a los anos masculinos y su ductilidad a la hora de ser penetrados, él, como entidad invisible e inmaterial, no me puede ilustrar. Así que sigo sin poder formarme una opinión sobre el tema”, sentenció el legislador cabildante.

El desmarque: “Domenech habla por su cuenta. Yo no comparto para nada sus declaraciones, porque estoy seguro de que el ano masculino no está preparado para la sodomía”. Guido Manini Ríos, militar derecho pero antiderechos.