Yamandú Orsi aprovechó sus vacaciones en Europa para reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tras la reunión, el mandatario dirigió un breve mensaje a la prensa. “La verdad es que no tengo mucho para decir, porque no tengo idea de si me reuní con el candidato de la izquierda uruguaya, el de la derecha uruguaya o el del centro uruguayo. Lo único que sé con certeza es que no era el candidato de ultraderecha, porque parecía un tipo más bien amable”, declaró Sánchez.

Orsi, por su parte, afirmó en la red social X que se trató de un encuentro muy fructífero. “Hablamos un poco sobre la situación política en Uruguay y él se comprometió a estudiar un poco sobre el tema en Wikipedia, porque no sacó muchas cosas en claro y terminó con más interrogantes que certezas”, escribió el exintendente de Canelones.